«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на финал Кубка Испании

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 1.97.

Кубок Испании . Финал 18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК Атлетико М Мадрид — Реал Сосьедад Сан-Себастьян

«Атлетико» давно не играл в финале Кубка Испании – в последний раз 13 лет назад это было. У мадридцев уже нет задач в чемпионате, поэтому все силы команда бросит на завоевание трофея. «Реал Сосьедад» занимает седьмое место и чередует удачные матчи с неудачными.

В одном отдельно взятом матче опыт Симеоне стоит чуть выше, чем опыт Матараццо. Но у басков хороший подбор игроков, команда сейчас находится в хорошем состоянии.

«Атлетико» выплеснул огромное количество эмоций в противостоянии с «Барселоной», поэтому у «Реала Сосьедад» есть все ресурсы и возможности не проиграть в основное время. Баски полноценно неделю готовились к этому матчу, а мадридцы выплеснули много эмоций в Лиге чемпионов среди недели.

Мой прогноз на основное время – Х2», — приводит слова Генича «РБ Спорт».