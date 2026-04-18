Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на финал Кубка Испании

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз Константина Генича на финал Кубка Испании
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

Ставка: «Реал Сосьедад» не проиграет за 1.97.

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» давно не играл в финале Кубка Испании – в последний раз 13 лет назад это было. У мадридцев уже нет задач в чемпионате, поэтому все силы команда бросит на завоевание трофея. «Реал Сосьедад» занимает седьмое место и чередует удачные матчи с неудачными.

В одном отдельно взятом матче опыт Симеоне стоит чуть выше, чем опыт Матараццо. Но у басков хороший подбор игроков, команда сейчас находится в хорошем состоянии.

«Атлетико» выплеснул огромное количество эмоций в противостоянии с «Барселоной», поэтому у «Реала Сосьедад» есть все ресурсы и возможности не проиграть в основное время. Баски полноценно неделю готовились к этому матчу, а мадридцы выплеснули много эмоций в Лиге чемпионов среди недели.

Мой прогноз на основное время – Х2», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Финал Кубка Испании «Атлетико» — «Реал Сосьедад»: Симеоне ставит на колени
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android