«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз Александра Мостового на финальный матч Кубка Испании

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

Ставка: победа «Атлетико» за 1.85.

«Ну, в принципе, финалы кубков тем и отличаются, что туда может попасть любая команда, и не всегда фаворит в итоге выигрывает. Вот опять мы говорим про «Барселону», что команда играет, показывает хороший футбол, а в итоге в финале её нет. В прошлом году не получилось, в этом году тоже мимо, остаётся только чемпионат. Ну, что делать — это футбол, здесь не всегда всё идёт по логике и не всегда сильнейший по игре оказывается в финале.

«Атлетико» и «Реал Сосьедад» — это как раз пример того, что команда может пройти свой путь и оказаться в решающем матче. «Реал Сосьедад» молодцы, провели хороший турнир, дошли до финала, и понятно, что будут биться до конца. Но «Атлетико» сейчас на фоне своих результатов, в том числе в Европе, выглядит очень уверенно и захочет этот успех закрепить ещё одним трофеем.

Думаю, что матч получится открытым, с моментами у обеих команд. В финалах иногда закрываются, но здесь есть ощущение, что будут играть на победу. Я бы дал небольшое преимущество «Атлетико» — где-то 55 на 45. И, скорее всего, это будет победа где-то в один мяч, например 2:1. Я, честно говоря, буду болеть за «Атлетико», хочется, чтобы они заполучили трофей в этом сезоне», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».