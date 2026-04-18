Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Атлетико» — «Реал Сосьедад»: прогноз Семёна Зигаева на финал Кубка Испании в Севилье

Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Атлетико» — «Реал Сосьедад».

Ставка: ТБ 3 за 2.36.

Кубок Испании . Финал
18 апреля 2026, суббота. 22:00 МСК
Атлетико М
Мадрид
Не начался
Реал Сосьедад
Сан-Себастьян
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Атлетико» на пути в финал Кубка Короля испытал проблемы лишь в полуфинале, да и то потому, что он состоит из двух матчей. В первом, который прошёл в Мадриде, команда Диего Симеоне провела образцово-показательный первый тайм, забив четыре мяча в ворота «Барселоны». После перерыва «Атлетико» просто удержал это преимущество, но впереди был матч на «Камп Ноу». Там каталонцы всем силами старались отыграть отставание в четыре мяча, но смогли забить лишь трижды. Поэтому, несмотря на поражение 0:3 в Барселоне, «Атлетико» вышел в финал Кубка Короля.

«Реал Сосьедад» добирался к финалу более сложным путём, по сути, лишь в первом раунде баски не испытывали проблем, а вот дальше уже они были. То голы в компенсированное время, которые позволяли выйти в следующий раунд, то серия пенальти, как было во встрече с «Осасуной», а то как с «Алавесом» — дважды приходилось отыгрываться, победу «Реал Сосьедад» одержал со счётом 3:2. А вот полуфинал для команды из Сан-Себастьяна сложился относительно просто. Соперником был другой коллектив из Страны Басков — «Атлетик» Бильбао. «Реал Сосьедад» без особых проблем забрал оба матча по 1:0 и вышел в финал.

Конечно, «Атлетико» — фаворит в решающем матче, но в одной взятой игре может произойти всё что угодно. И главное — на этой неделе мадридцы играли в ответной встрече 1/4 финала Лиги чемпионов с «Барселоной». Проиграли, но прошли дальше, а вот что получили с точки зрения эмоций — вопрос. «Реал Сосьедад» неделю готовился именно к этой игре и может преподнести сюрприз. Последний матч между командами выдался ярким, вот такого хочется и от финала», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android