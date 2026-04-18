«Наполи» — «Лацио»: прогноз Игоря Семшова на матч Серии А

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Наполи» — «Лацио».

«Сыграв вничью с «Пармой» в прошлом туре, футболисты «Наполи» прервали серию из пяти побед кряду (причём все в один гол) и теперь отставание от лидера серии А «Интера» составляет уже 9 (!) очков, что на такой короткой дистанции вряд ли можно отыграть. В чемпионате Италии осталось каждой из команд провести по шесть матчей. Главная задача «Наполи» – удержаться на втором месте, а для этого очки терять никак нельзя, тем более дома. «Милан» наступает на пятки, отставая на три очка.

«Лацио» в своем нынешнем состоянии далеко не та команда, которая сможет создать игрокам «Наполи» сложности. Для «Лацио» турнирной мотивации нет никакой — от зоны вылета команда далеко, да и до медалей не добраться. В такой ситуации сложно настроиться на серьезную борьбу.

В матче первого круга «Наполи» взял три очка в гостях, выиграв со счётом 2:0. Нет сомнений в том, что и дома команда добьётся необходимого результата. Мой прогноз — победа «Наполи», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».