«Динамо» Махачкала — «Зенит»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Зенит».

Ставка: тотал «Зенита» больше 1.5 за 1.97.

«Один из лидеров чемпионата «Зенит» отправляется в гости в Каспийск к махачкалинскому «Динамо». Конечно, мы видим разный «Зенит», настроенный, недонастроенный, бегущий, не очень хорошо бегущий. Всё вот на примере матча с «Краснодаром» в прошлом туре было чётко и понятно. Когда «Зениту» хочется, он бежит, он разнообразен, он здорово контролирует мяч, здорово создаёт моменты и здорово эти моменты может реализовать. Когда «Зенит» ходит пешком по полю, то не так важно, кто напротив — «Краснодар», Махачкала, «Оренбург». Проблемы у «Зенита» могут быть.

«Зенит» играет раньше, чем «Краснодар». Играют петербуржцы на выезде. Очень сложный выезд. Недавно команды играли в Кубке России в Петербурге. И мы видели, как «Зенит» там мучился. И только благодаря вот этому левому пенальти от Павла Кукуяна «Зенит» тогда одержал победу. Но там были смешанные составы.

«Зенит» не решил задачу самостоятельно — не смог «Краснодар» дома обыграть. Сейчас «Зенит» играет раньше. Для того чтобы выйти на первое место и заставить «Краснодар» нервничать, «Зениту» надо побеждать. А для того, чтобы победить, надо забивать.

Махачкала при Евсееве стала действовать чуть более раскованно и чуть более в атакующем стиле, где-то чуть больше она позволяет сопернику, может быть. И «Зенит» вполне может этим воспользоваться. Атака у «Зенита» лихая. Соболев в хорошей форме, Луис Энрике что-то может придумать, тот же Педро, которому отменили красную карточку.

Мой прогноз — «индивидуальный тотал «Зенита» больше 1.5» за 1.97», — приводит слова Генича «РБ Спорт».