Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Динамо» Махачкала — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ 19 апреля

Комментарии

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.07.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 14:30 МСК
Динамо Мх
Махачкала
1-й тайм
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Матч российского чемпионата. Понятное дело, что для «Зенита» он имеет грандиозное значение. «Зениту» надо каким-то образом догнать «Краснодар». Не получилось это сделать в очной встрече. И я думаю, что, в общем, любая потеря очков «Зенитом» практически сделает «Краснодар» чемпионом. Многие считают, что у «Зенита» легче календарь, но у «Краснодара», например, больше домашних матчей в этом календаре.

Махачкалинское «Динамо», команда Вадима Евсеева, довольно неуступчива. Можно вспомнить их кубковый матч недавний, который с крайне неоднозначным пенальти в ворота Махачкалы был сыгран. Но, я думаю, «Зенит» должен собраться, прийти в какое-то чувство, в конце концов. Задача понятна, задача очевидна, и надо её решать. По человеческим ресурсам, по игрокам «Зенит», конечно, выше.

Самая логичная ставка на этот матч — это «победа «Зенита» с форой (-1)» и коэффициентом 2.07. Очень большой коэффициент. Если «Зенит» поведёт в счете, то он, скорее всего, будет стараться как можно быстрее забить второй гол, а ни в коем случае не играть на удержание», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android