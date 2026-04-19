«Динамо» Махачкала — «Зенит»: прогноз Алексея Андронова на игру РПЛ 19 апреля

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» с форой (-1) за 2.07.

«Матч российского чемпионата. Понятное дело, что для «Зенита» он имеет грандиозное значение. «Зениту» надо каким-то образом догнать «Краснодар». Не получилось это сделать в очной встрече. И я думаю, что, в общем, любая потеря очков «Зенитом» практически сделает «Краснодар» чемпионом. Многие считают, что у «Зенита» легче календарь, но у «Краснодара», например, больше домашних матчей в этом календаре.

Махачкалинское «Динамо», команда Вадима Евсеева, довольно неуступчива. Можно вспомнить их кубковый матч недавний, который с крайне неоднозначным пенальти в ворота Махачкалы был сыгран. Но, я думаю, «Зенит» должен собраться, прийти в какое-то чувство, в конце концов. Задача понятна, задача очевидна, и надо её решать. По человеческим ресурсам, по игрокам «Зенит», конечно, выше.

Самая логичная ставка на этот матч — это «победа «Зенита» с форой (-1)» и коэффициентом 2.07. Очень большой коэффициент. Если «Зенит» поведёт в счете, то он, скорее всего, будет стараться как можно быстрее забить второй гол, а ни в коем случае не играть на удержание», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».