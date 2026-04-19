«Динамо» Мх — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на игру 25-го тура РПЛ

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Динамо» Махачкала — «Зенит».

Ставка: ТМ 2 за 2.00.

«На прошлой неделе махачкалинское «Динамо» гостило в Москве, а соперником был «Локомотив», который всё ещё имел шанс включиться в чемпионскую гонку. Первый тайм прошёл с преимуществом хозяев, но моментов толком не было, лишь в концовке один у Бакаева. После перерыва картина изменилась, гости заиграли активнее и спустя минут 20 заработали пенальти, который реализовал Мастури. Матч катился к победе махачкалинцев, но москвичи смогли отыграться, гол на счету непонятно откуда взявшегося на позиции центрфорварда Сесара Монтеса, да и без ошибки Давида Волка не обошлось. Итоговая ничья 1:1 вряд ли обрадовала кого-то в этой встрече.

«Зенит» в прошлом туре принимал в Санкт-Петербурге лидирующий «Краснодар», а сама встреча была центральной не только в туре, но и во всём чемпионате. В случае победы команда Сергея Семака выходила на первую строчку за несколько туров до финиша, а в случае успеха коллектива Мурада Мусаева «Краснодар» отрывался на четыре очка. Первый тайм прошёл без какого-то явного преимущества одной из команд, но «Зенит» свой момент реализовал, отличился Вендел. После перерыва уже «Краснодар» смотрелся лучше, на 69-й минуте счёт сравнял Оласа, а ещё чуть позже хозяева остались в меньшинстве из-за удаления Педро. В итоге встреча так и закончилась 1:1, а команды остались при своих.

«Зенит» продолжает погоню за «Краснодаром» и не может позволить себе допускать осечки даже в гостевых матчах. Но махачкалинское «Динамо» с приходом Вадима Евсеева доставляет проблем всем, и в кубковом матче петербуржцы на себе прочувствовали это. Большого количества голов в игре в Каспийске я не жду, поэтому предлагаю именно такой вариант», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».