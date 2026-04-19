«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Константина Генича на игру РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: «Спартак» забьёт 2-3 гола за 2.03.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Московский «Спартак» в день своего рождения сыграет против «Ахмата». Это весьма любопытное противостояние. «Спартак» против Черчесова — это всегда добавляет дополнительных красок и дополнительной интриги. К сожалению, у «Ахмата» не сыграют несколько основных игроков из-за дисквалификаций, в частности Силва и Лечи Садулаев. Но предыдущие матчи «Ахмат» здорово играл против «Спартака», независимо от того, кто его тренировал, независимо от того, кто тренировал москвичей.

Последние 3 игры между этими командами в Москве завершились вничью 0:0. Сейчас как-то вот не хотелось бы ожидать 0:0 от этой пары, потому что у «Ахмата» классная атака, Мелкадзе — один из лучших игроков весны в РПЛ, он себя проявляет и уже даже дебютировал в сборной, Касинтура хорош, но и оборона достаточно неплохо смотрится.

У «Спартака» разные варианты игры, эксперименты Карседо продолжаются. Жедсон на фланге, Зобнин то на фланге, то в середине, без нападающих, с ложной девяткой. Ну, в общем, разные варианты Карседо предлагает. Под «Ахмат» наверняка тоже что-то интересное придумает.

Копался, смотрел, что можно на эту игру выдумать. «Обе забьют» совсем слабенький коэффициент. Всё-таки домашняя игра, день рождения. «Спартак» не должен подвести своих болельщиков, он выглядит неплохо в последних матчах. Я думаю, что «Спартак» забьёт минимум два мяча. Я боюсь, что одного может не хватить для победы, но вряд ли этому «Ахмату» «Спартак» может забить больше трёх. Поэтому возьму индивидуальный тотал, мультиколичество голов «Спартака» 2-3 за 2.03», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

