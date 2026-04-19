«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России

«Спартак» — «Ахмат»: прогноз Семёна Зигаева на игру чемпионата России
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Спартак» — «Ахмат».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.41.

Мир Российская Премьер-лига . 25-й тур
19 апреля 2026, воскресенье. 17:00 МСК
Спартак М
Москва
Не начался
Ахмат
Грозный
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Спартак» в прошлом туре играл в гостях с «Ростовом». Уже самое начало матча для гостей сложилось удачно, Роман Зобнин обыгрался с Маркиньосом и сам же отправил мяч в ворота хозяев. Но перед перерывом команда Джонатана Альбы заработала пенальти и сравняла счёт. Если первый тайм был относительно равным, второй уже прошёл с солидным преимуществом москвичей. Они несколько раз были близки к голу и лишь чудом не смогли вновь поразить ворота ростовчан. Так же, как и сами хозяева, а встреча завершилась вничью 1:1.

«Ахмат» в прошлом туре играл в Самаре с «Крыльями Советов». Кажется, что команда Станислава Черчесова особо не мотивирована и пропустила в самом начале, гол был на счету Рахмановича. Но на перерыв лидером ушли грозненцы, они успели дважды поразить ворота самарцев и выйти вперёд. Второй тайм прошёл уже с преимуществом хозяев, которое вылилось в гол Никиты Чернова, который не только сравнял счёт, но и исправился за пенальти в свои ворота в первом тайме. Итоговая ничья 2:2 оставила самарцев в зоне стыковых матчей, а «Ахмат» на девятой строчке.

Ещё раз повторюсь, команда Черчесова застряла в турнирной таблице и, по сути, уже выше седьмого места вряд ли поднимется. «Спартак» тоже в подвешенном состоянии, пока он шестой, но может побороться за бронзу. Важный момент, что сам Черчесов с красно-белыми обычно старается играть на победу, «Ахмат» в этом матче будет биться», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

«Спартак» — «Ахмат». Черчесов испортит фавориту вечер
«Спартак» — «Ахмат». Черчесов испортит фавориту вечер
Комментарии
