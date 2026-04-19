«Краснодар» — «Балтика»: прогноз Алексея Андронова на игру 25-го тура чемпионата России

Комментатор Алексей Андронов дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика».

Ставка: победа «Краснодара» с форой (-1) за 1.93.

«Ещё один матч, который имеет огромное значение для чемпионской гонки в РПЛ. Ну, здесь, наверное, надо понимать прежде всего, что «Балтика» потеряла Брайана Хиля, у которого тяжёлая травма. И это может очень сильно изменить расклады в пользу «Краснодара», потому что у «Балтики» всё-таки подбор игроков не такой солидный и глубокий. И понятно, что без Хиля они будут играть немного в другой футбол.

«Краснодар», я думаю, прекрасно понимает, что ему надо делать, прекрасно понимает, что играет дома, и понимает, что в таких матчах терять очки сейчас недопустимо. Что касается настроения самого «Краснодара», я думаю, мы его увидели красноречиво в матче с «Зенитом». Всё там в порядке. Кордоба избавился от своих, так скажем, отклонений от футбольного процесса и готов работать на команду.

Считаю, здесь тоже надо ставить на фаворита, то есть на «Краснодар», причём с форой (-1) с возможным расходом. Коэффициент — 1.93», — приводит слова Андронова «РБ Спорт».