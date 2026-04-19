«Краснодар» — «Балтика»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Краснодар» — «Балтика».

«Ну, я думаю, что здесь при всём при том, что «Балтика» наверху, все равно явный фаворит «Краснодар». Исхожу из того, что они сейчас не проиграли главную игру прямому конкуренту за чемпионство — «Зениту». Поэтому и настроение, и отдача, и самоотверженность будут на максимуме. Плюс они понимают, что «Зенит» в теории может нигде не оступиться и эту фору нужно держать, не теряя очки в таких матчах, где ты обязан брать своё и доводить дело до результата.

«Балтика» — соперник непростой. Это команда, которая играет на пределе своих возможностей, постоянно бьётся, навязывает борьбу, действует жёстко и агрессивно. Именно за счёт этого они и держатся высоко. Думаю, что и здесь будет такая же игра — коса на камень с большим количеством борьбы, стыков и эмоций. Будет много нарушений и карточек, потому что сейчас уже финишная прямая и нервы у всех на пределе, никто не захочет уступать ни в одном эпизоде.

Но всё-таки «Краснодар» дома за счёт класса, мастерства и качества игроков должен забирать этот матч. Думаю, что у них будет больше моментов, контроля над игрой и хладнокровия в завершении. Поэтому вижу победу «Краснодара» — где-то 2:0 или 3:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».