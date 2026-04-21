«Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Сочи» — «Крылья Советов».

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.85.

«26-й тур РПЛ стартует уже в этот вторник. И начнётся он матчем между нынешней и бывшей командой Игоря Витальевича Осинькина: «Сочи» сыграет с «Крыльями».

«Крылья» сейчас находятся на границе зоны стыков, а «Сочи» как будто бы начал отталкиваться ото дна и потихонечку всплывать. Две победы подряд он одержал и уже в пяти очках от «Оренбурга», но от спасительного стыкового места аж в семи. Отыграть это за пять туров, конечно, будет архисложно, но они постараются сделать максимум в сложившейся ситуации.

«Крылья» немножечко преобразились при Сергее Булатове. Действительно, сейчас команда очень лихо бежит, здорово команда взаимодействует. И абсолютно заслуженно, как мне кажется, Самара не проиграла ЦСКА, даже были близки к тому, чтобы одержать победу. Но на этот матч у самарцев сразу несколько серьёзных потерь: из-за перебора жёлтых карточек не сыграют Божин, Чернов и Баньяц. У «Сочи» не сыграет Кирилл Заика, забивший победный мяч в ворота «Ростова».

Поэтому я жду очень тяжёлый, очень плотный футбол, с большим количеством единоборств, потому что и тем, и другим очень надо в этой встрече. И, как правило, такие игры получаются не очень результативными. Если аккуратно сыграть в обороне, то какой-то шанс в атаке, с учётом того, как работает в РПЛ VAR, обязательно может появиться.

Я думаю, что основной акцент на оборону сделают и Булатов, и Осинькин, потому что слишком высоки ставки, слишком дорого может обойтись ошибка в этом матче. Мой прогноз — 1-2 гола в матче за 1.85», — приводит слова Генича «Ставка ТВ».