Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Сочи» — «Крылья Советов».

Ставка: 1-2 гола в матче за 1.85.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 17:30 МСК
Сочи
Окончен
2 : 1
Крылья Советов
Самара
0:1 Олейников – 16'     1:1 Алвес – 48'     2:1 Алвес – 90+9'    
Удаления: нет / Бабкин – 82', Гальдамес – 90+7'

«26-й тур РПЛ стартует уже в этот вторник. И начнётся он матчем между нынешней и бывшей командой Игоря Витальевича Осинькина: «Сочи» сыграет с «Крыльями».

«Крылья» сейчас находятся на границе зоны стыков, а «Сочи» как будто бы начал отталкиваться ото дна и потихонечку всплывать. Две победы подряд он одержал и уже в пяти очках от «Оренбурга», но от спасительного стыкового места аж в семи. Отыграть это за пять туров, конечно, будет архисложно, но они постараются сделать максимум в сложившейся ситуации.

«Крылья» немножечко преобразились при Сергее Булатове. Действительно, сейчас команда очень лихо бежит, здорово команда взаимодействует. И абсолютно заслуженно, как мне кажется, Самара не проиграла ЦСКА, даже были близки к тому, чтобы одержать победу. Но на этот матч у самарцев сразу несколько серьёзных потерь: из-за перебора жёлтых карточек не сыграют Божин, Чернов и Баньяц. У «Сочи» не сыграет Кирилл Заика, забивший победный мяч в ворота «Ростова».

Поэтому я жду очень тяжёлый, очень плотный футбол, с большим количеством единоборств, потому что и тем, и другим очень надо в этой встрече. И, как правило, такие игры получаются не очень результативными. Если аккуратно сыграть в обороне, то какой-то шанс в атаке, с учётом того, как работает в РПЛ VAR, обязательно может появиться.

Я думаю, что основной акцент на оборону сделают и Булатов, и Осинькин, потому что слишком высоки ставки, слишком дорого может обойтись ошибка в этом матче. Мой прогноз — 1-2 гола в матче за 1.85», — приводит слова Генича «Ставка ТВ».

Материалы по теме
«Сочи» — «Крылья Советов». А что, так можно было?
«Сочи» — «Крылья Советов». А что, так можно было?
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android