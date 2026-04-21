«Сочи» — «Крылья Советов»: прогноз Семёна Зигаева на матч чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Сочи» — «Крылья Советов».

Ставка: победа «Сочи» с форой (0) за 1.87.

«Сочи» два тура назад сотворил настоящую сенсацию, обыграв в Москве армейцев, и подарил лучики надежды своим болельщикам на спасение. В минувшую пятницу сочинцы отправились в Ростов-на-Дону, там их ждал непростой матч. Команда Джонатана Альбы сама ещё не обеспечила себе прописку в РПЛ на будущий сезон, а значит, на своём поле была вдвойне опасна. Первый тайм прошёл с колоссальным преимуществом «Ростова», но забитых мячей зрители так и не увидели, а вот после перерыва «Сочи» заиграл острее, и на последних минутах капитан команды Кирилл Заика забил победный мяч в ворота ростовчан.

«Крылья Советов» тоже ведут борьбу за выживание, в прошлом туре они принимали московских армейцев, которым за 10 дней до этого разгромно проиграли в Кубке России 2:5. На сей раз всё вышло иначе, первый тайм получился равным без каких-то явных моментов с обеих сторон, но столичные футболисты один раз всё же забили. Но оказалось, что Энрике Кармо сыграл рукой, и гол справедливо отменили. После перерыва самарцы убежали в контратаку, и Олейников поразил ворота Торопа, но армейцы отыгрались спустя 10 минут, когда передача Матвея Кисляка оказалась необъяснимой для всех, а мяч просто влетел в ворота. Дальше скорее хозяева могли забить, но никому это так больше и не удалось — ничья 1:1.

«Сочи», одержав две победы подряд, уже имеет 15 очков, и ещё недавно казавшееся безнадёжное положение команды Осинькина уже не так однозначно. Календарь в концовке у сочинцев сложный, но есть матчи с конкурентами, а «Крылья Советов» располагаются аккурат за пределами опасной зоны. Для хозяев эта встреча определяющая, поэтому давайте их успех и выберем», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».