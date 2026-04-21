ЦСКА — «Ростов»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ в Москве

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов».

Ставка: ТМ 2.5 за 1.80.

«Критикуемый абсолютно всеми московский ЦСКА дома сыграет против «Ростова». Говорят и пишут, что это чуть ли не ключевая игра для Фабио Челестини, что если он здесь не доберёт очки, то может остаться без своего рабочего места. Я думаю, что это всё в основном вбросы и слухи. Челестини, скорее всего, работу продолжит до конца сезона, потому что впереди ещё финал Пути регионов со «Спартаком» в Кубке России. Но то, что ЦСКА играет хреново, видно абсолютно всем, как ни пробует, ни тасует, ни передвигает игроков Челестини. Все эти перемещения игроков, Баринова — в опорную зону, появление Козлова, Кармо, ну, и так далее, пока никаких дивидендов ЦСКА не приносят. Откровенно неудачный матч у армейцев был в Самаре с «Крыльями». И вот преобразиться вряд ли ЦСКА сможет в матче с неуступчивым «Ростовом».

«Ростову» позарез нужны очки. По турнирной таблице всё понятно: у «Ростова» 26 очков, и от зоны стыков он всего в трёх очках. Очки нужны, чтобы обезопасить себя от валидольной концовки.

Предыдущий домашний матч ЦСКА неожиданно проиграл «Сочи» (0:1), очень плохо войдя в игру. Сейчас отсутствие Кисляка по перебору жёлтых карточек, отсутствие Глебова из-за травмы, не самая лучшая форма других футболистов, которые мало играли, подталкивают к мысли, что у ЦСКА явного преимущества в матче с «Ростовом» быть не должно.

Я считаю, что будет «низовая» игра, будет тяжёлая игра и для тех, и для других, и, возможно, тяжёлая игра для просмотра. «Ростов» будет много играть длинными передачами, всё это скатится и свалится к борьбе в центре. Футбол будет не самый смотрибельный и не самый результативный. Мой прогноз — тотал меньше 2.5 за 1.80», — приводит слова Генича «РБ Спорт».