ЦСКА — «Ростов»: прогноз Михаила Моссаковского на матч чемпионата России

Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов».

Ставка: обе забьют — нет за 1.93.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36'     1:1 Мусаев – 57'    

«Две команды, которые откровенно разочаровывают этой весной и набирают крайне мало очков. У ЦСКА всего семь очков — это 12-й показатель, у «Ростова» ещё хуже — пять очков, и меньше только у проваливающегося «Акрона». При этом обе команды испытывают серьёзные проблемы в атаке: мало создают и ещё хуже реализуют. У ЦСКА реализация около 19%, у «Ростова» — всего 10%. Неудивительно, что ростовчане практически не забивают: четыре мяча в восьми матчах, и половина игр прошла вообще без голов.

У армейцев к игровым проблемам добавляются кадровые. Не будет Глебова из-за травмы, дисквалифицирован Кисляк — один из немногих стабильных игроков этой весной. Это его первое отсутствие в старте в чемпионате за более чем год. Есть ощущение, что Баринов может снова остаться в центре обороны, как это было против «Крыльев», и тогда в центре поля возможны эксперименты. Варианты есть, но уверенности в них немного, и это только добавляет неопределённости.

Если говорить про сам матч, то логика подсказывает «низовые» варианты. Можно рассмотреть тотал меньше по ударам в створ, хотя планка уже опущена — для нормального коэффициента придётся брать меньше 8.5, что рискованно для домашней игры ЦСКА. Также напрашивается тотал меньше по голам, учитывая проблемы обеих команд в атаке.

Но наиболее логичный вариант — обе забьют — нет. В первую очередь это ставка против «Ростова», который практически не забивает. При этом держим в уме и слабую атаку ЦСКА: даже свой гол армейцы не могут гарантировать. Поэтому основной расчёт здесь — на то, что одна из команд, скорее всего, останется без забитого мяча», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

