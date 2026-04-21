Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

ЦСКА — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ 21 апреля

ЦСКА — «Ростов»: прогноз Семёна Зигаева на матч РПЛ 21 апреля
Комментарии

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч ЦСКА — «Ростов».

Ставка: победа ЦСКА за 1.93.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
21 апреля 2026, вторник. 19:45 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
1 : 1
Ростов
Ростов-на-Дону
0:1 Роналдо – 36'     1:1 Мусаев – 57'    

«Московские армейцы в минувшие выходные гостили уже третий раз в этом апреле в Самаре. Сначала команда Фабио Челестини добыла непростую победу в РПЛ над «Акроном», а затем уверенно вышла в следующий раунд Кубка России, разгромив «Крылья Советов». Казалось, что проблем у столичной команды быть не должно, первый тайм получился равным без каких-то явных моментов с обеих сторон. Армейцы забили, но мяч угодил Кармо в руку, гол был отменён. После перерыва «Крылья Советов» убежали в контратаку, Олейников поразил ворота Торопа, однако армейцы отыгрались спустя 10 минут, когда передача Матвея Кисляка пролетела мимо всех — и мяч оказался в воротах. Больше голов не было — ничья 1:1.

«Ростов», ещё не обеспечивший себе прописку в РПЛ на будущий сезон, в прошлую пятницу принимал «Сочи». Гости — главные аутсайдеры нынешнего сезона, но перед этим смогли обыграть армейцев на выезде, у них появилась надежда на спасение. Первый тайм прошел с колоссальным преимуществом хозяев, Тимур Сулейманов несколько раз угрожал воротам соперника, но забитых мячей зрители так и не увидели. А вот после перерыва «Сочи» заиграл острее, на последних минутах капитан гостей Кирилл Заика забил победный мяч в ворота ростовчан.

Поражение в прошлом туре на своём поле сильно подпортило позиции ростовчан в концовке чемпионата, сейчас команда Джонатана Альбы 10-я, но до опасной зоны всего три очка. Армейцы в чемпионате страны весну провалили и по итогам прошлого тура опустились уже на шестую строчку. Ниже упасть сложно, как и побороться за титул, но финишировать в тройке вполне по силам. Для этого команде Фабио Челестини надо начать с домашней победы в ближайшем туре», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android