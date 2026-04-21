«Реал» Мадрид — «Алавес»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Реал» Мадрид — «Алавес».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 2.50.

«В двух последних турах «Реал» взял лишь одно очко из шести возможных и значительно осложнил свои шансы на то, чтобы побороться за золотые медали. Отставание от «Барселоны» составляет уже девять очков, и это за семь туров до финиша. Причём «Барселона» и «Реал» ещё сыграют между собой 10 мая на поле «Барсы». Вполне возможно, что после той игры «Барса» станет недосягаемой. Но до дерби командам предстоит сыграть ещё по три матча.

В гости к «Реалу» приезжает «Алавес», который ведёт отчаянную борьбу за выживание. Команда не проигрывает уже четыре тура подряд — три ничьих и гостевая победа над «Сельтой». В трёх последних играх забито девять мячей и пропущено восемь. У «Реала», наоборот, была результативная серия, а вот в двух последних играх — два забитых мяча и три пропущенных.

Вполне естественно, что «Реал» очевидный фаворит. Но в предстоящем матче я бы рассмотрел ставку, связанную с индивидуальным тоталом команд. Так, например, я практически уверен в том, что пройдёт ставка «обе забьют». Кроме того, считаю, что нас ждёт результативный матч. Выберу ставку обе забьют и тотал больше 2.5», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».