«Реал» — «Алавес»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Реал» — «Алавес».

Ставка: победа «Реала» и его тотал больше 2.5 за 2.07.

«Реал» пережил болезненный вылет из ЛЧ, теперь единственный способ залечить раны — это максимально долго сохранять чемпионскую интригу в Примере. Отставание от «Барселоны» требует только побед, а дома «сливочные» традиционно невероятно сильны — 13 побед в 16 турах.

«Алавес» бьётся за выживание и прибавил в последнее время. Но пропускают гости много (девять мячей за четыре матча) и на «Бернабеу» регулярно получают разгромы — три последних визита завершились с общим счётом 2:11. В шести из восьми последних очных встреч дома «Реал» забивал «Алавесу» более двух мячей. Поэтому не сомневаюсь в уверенной (а скорее всего разгромной) победе фаворита», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».