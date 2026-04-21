Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Реал» — «Алавес»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги

«Реал» — «Алавес»: прогноз Анатолия Катрича на матч Ла Лиги
Комментарии

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Реал» — «Алавес».

Ставка: победа «Реала» и его тотал больше 2.5 за 2.07.

Испания — Примера . 33-й тур
21 апреля 2026, вторник. 22:30 МСК
Реал Мадрид
Мадрид
Окончен
2 : 1
Алавес
Витория
1:0 Мбаппе – 30'     2:0 Винисиус Жуниор – 50'     2:1 Мартинес – 90+3'    

«Реал» пережил болезненный вылет из ЛЧ, теперь единственный способ залечить раны — это максимально долго сохранять чемпионскую интригу в Примере. Отставание от «Барселоны» требует только побед, а дома «сливочные» традиционно невероятно сильны — 13 побед в 16 турах.

«Алавес» бьётся за выживание и прибавил в последнее время. Но пропускают гости много (девять мячей за четыре матча) и на «Бернабеу» регулярно получают разгромы — три последних визита завершились с общим счётом 2:11. В шести из восьми последних очных встреч дома «Реал» забивал «Алавесу» более двух мячей. Поэтому не сомневаюсь в уверенной (а скорее всего разгромной) победе фаворита», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android