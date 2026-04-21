«Интер» — «Комо»: прогноз Александра Мостового на матч Кубка Италии

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч Кубка Италии «Интер» — «Комо».

«Ну, как мы уже говорили, есть команды, которые радуют и удивляют, но в какой-то момент им всё равно чего-то не хватает — сил, глубины состава или опыта. Это как раз история про «Комо». Команда проводит очень хороший сезон, играет смело и получает удовольствие, но на длинной дистанции такие вещи часто сказываются. А «Интер» — это команда, которая прошла огонь, воду и медные трубы, в таких матчах чувствует себя гораздо увереннее, потому что есть опыт и понимание, как действовать в решающие моменты.

В чемпионате, скорее всего, «Интер» своё возьмёт. Плюс есть Кубок, который становится второй важной задачей. После нулевой ничьи в первом матче понятно, что здесь уже нужно забивать, команды будут играть на результат, потому что ничья никого не устроит. «Интер» в такой ситуации выглядит более собранно и организованно, умеет контролировать такие игры и доводить их до нужного результата.

Поэтому думаю, матч получится с голами, примерно как прошлая игра этих команд в чемпионате. «Комо» тоже постарается, будет биться и играть на эмоциях, потому что для них это большой матч. Но класс «Интера» должен сказаться. Тем более сейчас, когда еврокубков нет, можно полностью сосредоточиться на внутренних турнирах. Вижу победу «Интера» — где-то 2:1 или 3:1», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».