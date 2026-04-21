«Тампа» — «Монреаль»: прогноз Дарьи Мироновой на матч Кубка Стэнли

Журналистка Дарья Миронова дала прогноз на матч «Тампа» — «Монреаль».

«Первый гол «Монреаля» напрашивался 15 секунд, когда оба защитника «Лайтнинг» потеряли позицию и проворонили игрока у ворот Василевского. В первом отрезке гости здорово играли на подборе, везде успевали и не стеснялись играть в тело. Во втором «Тампа» стала подвижнее, сразу же появились шансы в атаке, чем воспользовались Рэддиш (большинство) и через 30 секунд Хагель. Но хозяева вели в счёте меньше семи минут. Дерзкий Слафковски отправил шайбу в ворота Василевского в большинстве с передачи Демидова за 24 секунды до конца второго отрезка.

Весь матч были вопросы по судейским решениям, которые закрывали глаза на грязную игру «Монреаля», но наказывали «Тампу» в очень спорных моментах. Однако это не оправдание для хозяев, которые не очень хорошо отработали в оборонительных деталях, совсем не закрывали свою зону, были неактивны в борьбе и удалились четыре раза в зоне атаки. Пара защитников в меньшинстве Мозер — Лиллеберг удивила своим бездействием — не отбирали шайбу, не цеплялись, не разбирали игроков, не давили и не отвечали на грубость.

«Монреаль» много задирается, но уже третий плей-офф подряд в составе «Лайтнинг» элементарно некому огородить лидеров от драчунов. Даррену Рэддишу достаются все задачи: отдавать, забивать и форчек. В этом ему больше никто не помог. Не играл Чаффи, который не боится силовой борьбы, но играл бесполезный Гики, который успел схватить удаление. В овертайме Эрик Чернак не попытался предотвратить бросок Слафковски, оформившего хет-трик в большинстве. Это был очень слабый матч со стороны защитников «Тампы».

Ко второй встрече должны быть изменения в связках и составе. «Лайтнинг» придётся вспомнить о своих регалиях, а Андрею Василевскому стоять на голове, чтобы добиться равновесия в серии. Вряд ли повторится такое количество голов. Для достижения цели «молниям» придётся действовать более хладнокровно и контролировать игру с самого старта. Нужен быстрый гол. Думаю, «Тампе» вполне по силам сравнять счёт в серии», — приводит слова Мироновой «Ставка ТВ».