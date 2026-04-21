«Брайтон» — «Челси»: ставки и коэффициенты на матч АПЛ

21 апреля состоится матч 34-го тура чемпионата Англии «Брайтон» — «Челси». Игра пройдёт на стадионе «Американ Экспресс». Стартовый свисток запланирован на 22:00 мск.

Букмекеры отдают преимущество гостям. Сделать ставку на победу «Челси» предлагается с коэффициентом 2.18. Победа «Брайтона» оценивается коэффициентом 3.54. Ничейный исход можно найти в линии за 3.52.

При этом аналитики уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 2.14, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.74. Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.63.

«Челси» никак не может прийти в себя. Славная победа во встрече с «Астон Виллой» оказалась хороша, но тут же забылась в пучине поражений от захромавшего «Арсенала», «Ньюкасла» и «Эвертона». Увязли на шестом месте. А ведь сзади подпирают несколько команд. Одна из них, между прочим, как раз «Брайтон». «Челси» истощён морально и, похоже, физически: проведёт третью игру за девять суток с повышенной ответственностью. В предыдущих случаях сражался с «Манчестер Сити» и «Манчестер Юнайтед».

«Брайтон» на своём поле ого-го. Готов уложить на лопатки кого угодно. «Синие» не дадут соврать. За пять последних визитов лондонцы одержали всего одну победу при трёх поражениях.