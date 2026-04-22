Названы шансы «Локомотива» победить «Зенит» в главном матче тура РПЛ

Названы шансы «Локомотива» победить «Зенит» в главном матче тура РПЛ
22 апреля состоится матч 26-го тура чемпионата России по футболу «Локомотив» — «Зенит». Игра пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Букмекеры отдают предпочтение гостям. Сделать ставку на победу «Зенита» предлагается с коэффициентом 2.02, а победа «Локомотива» оценивается коэффициентом 3.52. Ничейный исход можно найти в линии за 3.93.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.74.

