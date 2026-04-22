Стали известны шансы «Барселоны» победить «Сельту» в чемпионате Испании

22 апреля состоится матч 33-го тура Ла Лиги «Барселона» — «Сельта». Игра пройдёт в Барселоне на «Спотифай Камп Ноу», стартовый свисток запланирован на 22:30 мск.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «Барселоны» предлагается с коэффициентом 1.22. Победа «Сельты» оценивается коэффициентом 10.00. Ничейный исход можно найти в линии за 6.25.

При этом аналитики ждут результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.50.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.67. Гол в первые 15 минут оценён в 2.20.