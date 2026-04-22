Букмекеры оценили шансы Матвея Сафонова не пропустить от «Нанта»

22 апреля состоится перенесённый матч 26-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» — «Нант». Игра пройдёт в Париже на «Парк де Пренс», стартовый свисток запланирован на 20:00 мск.

За парижан выступает российский вратарь Матвей Сафонов.

Букмекеры отдают явное предпочтение хозяевам. Сделать ставку на победу «ПСЖ» предлагается с коэффициентом 1.20. Победа «Нанта» оценивается коэффициентом 14.00. Ничейный исход можно найти в линии за 7.80.

При этом аналитики ждут достаточно результативной встречи. Тотал больше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.30, а тотал меньше 2.5 мяча — с коэффициентом 3.30.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.83.

Если «Нант» не забьёт, зайдёт коэффициент 2.08.