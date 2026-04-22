Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Оренбург» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Пари НН».

Ставка: первый гол — «Оренбург» за 1.80.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
2-й тайм
0 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
0:1 Бальбоа – 42'    

«Настоящая драка, битва будет в Оренбурге. Эту встречу можно именно так называть, по крайней мере по турнирной таблице. «Оренбург» — 15-я команда чемпионата, а сыграют против 14-й, «Пари НН». Выигрывает «Оренбург», он Нижний Новгород обходит, а ещё может обойти по дополнительным показателям кого-то из тройки «Динамо» Махачкала, «Крылья» и «Акрон».

Для оренбуржцев действительно ключевая игра на финише сезона. Против «Пари НН» — это прям такой стык. И, мне кажется, то, что не удалось дореализовать и конвертировать в забитые мячи в игре с «Локомотивом» в выходные, может произойти для хозяев в этой встрече.

«Пари НН» героически отоборонялся в матче с «Динамо», откровенно повезло не проиграть этот матч. При счёте 1:1 весь второй тайм почти играли в меньшинстве после удаления Олусегуна. В общем, как умудрился не проиграть «Пари» — большой вопрос. Может быть, здесь уже нижегородцам так не повезёт.

Искусственное поле, «Оренбург» предельно мотивирован. На прошлый матч «Оренбурга» я предлагал рассмотреть вариант, что он забьёт первым с просевшим «Локомотивом». Там чуть-чуть не повезло, просто подвела реализация у команды Ахметзянова. Но, я думаю, здесь можно в ту же точку опять снова надавить.

Я возьму, что первый гол забьёт «Оренбург», за коэффициент 1.8. Мне кажется, можно попробовать это сыграть. «Оренбург» агрессивно матчи начинает. Я уверен, что ещё поднакачает свою команду дополнительно Ильдар Ахметзянов. И всё-таки не забываем, что у «Пари НН» не сыграет основной защитник Карич, а также не выйдет из-за удаления Олусегун. Это очень большие потери для Нижнего», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Материалы по теме
Топ-матч в РПЛ «Локомотив» — «Зенит», Сафонов в Лиге 1 и Кубок Италии
Топ-матч в РПЛ «Локомотив» — «Зенит», Сафонов в Лиге 1 и Кубок Италии
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android