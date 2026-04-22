«Оренбург» — «Пари НН»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Оренбург» — «Пари НН».

Ставка: первый гол — «Оренбург» за 1.80.

«Настоящая драка, битва будет в Оренбурге. Эту встречу можно именно так называть, по крайней мере по турнирной таблице. «Оренбург» — 15-я команда чемпионата, а сыграют против 14-й, «Пари НН». Выигрывает «Оренбург», он Нижний Новгород обходит, а ещё может обойти по дополнительным показателям кого-то из тройки «Динамо» Махачкала, «Крылья» и «Акрон».

Для оренбуржцев действительно ключевая игра на финише сезона. Против «Пари НН» — это прям такой стык. И, мне кажется, то, что не удалось дореализовать и конвертировать в забитые мячи в игре с «Локомотивом» в выходные, может произойти для хозяев в этой встрече.

«Пари НН» героически отоборонялся в матче с «Динамо», откровенно повезло не проиграть этот матч. При счёте 1:1 весь второй тайм почти играли в меньшинстве после удаления Олусегуна. В общем, как умудрился не проиграть «Пари» — большой вопрос. Может быть, здесь уже нижегородцам так не повезёт.

Искусственное поле, «Оренбург» предельно мотивирован. На прошлый матч «Оренбурга» я предлагал рассмотреть вариант, что он забьёт первым с просевшим «Локомотивом». Там чуть-чуть не повезло, просто подвела реализация у команды Ахметзянова. Но, я думаю, здесь можно в ту же точку опять снова надавить.

Я возьму, что первый гол забьёт «Оренбург», за коэффициент 1.8. Мне кажется, можно попробовать это сыграть. «Оренбург» агрессивно матчи начинает. Я уверен, что ещё поднакачает свою команду дополнительно Ильдар Ахметзянов. И всё-таки не забываем, что у «Пари НН» не сыграет основной защитник Карич, а также не выйдет из-за удаления Олусегун. Это очень большие потери для Нижнего», — приводит слова Генича «РБ Спорт».