Матч-центр:
«Оренбург» — «Пари НН»: прогноз Михаила Моссаковского на игру РПЛ 22 апреля
Комментатор Михаил Моссаковский дал прогноз на матч «Оренбург» — «Пари НН».

Ставка: ТБ 28.5 фола за 1.70.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 17:30 МСК
Оренбург
2-й тайм
0 : 1
Пари Нижний Новгород
0:1 Бальбоа – 42'    

«Это будет битва, матч за шесть очков и, по сути, стыковая игра в борьбе за выживание. «Оренбург» идёт на 15-м месте и всего в двух очках от Нижнего Новгорода, который занимает спасительную 14-ю строчку. Здесь нужно цепляться зубами за результат, и очевидно, что обе команды будут играть на пределе. Дома на своём тяжёлом искусственном газоне фаворитом считается «Оренбург» — это видно и по линии, и по общему ощущению от матча.

У Нижнего есть серьёзные потери: не сыграют Олусегун и Карич, давно травмирован Эктов. У «Оренбурга» тоже отсутствует Гузина, но его потеря не выглядит критичной — у команды и так есть проблемы с реализацией и качеством в атаке. Это системная история, а не проблема одного игрока.

По содержанию игры ожидаю максимально плотную борьбу. Вряд ли команды будут играть открыто, но уровень единоборств и жёсткости должен быть высоким. И здесь логично смотреть в сторону фолов. Сам статус матча к этому располагает, плюс обе команды в последнее время стабильно много нарушают. У «Оренбурга» минимум этой весной — 13 фолов, дальше были 17-18 за матч. Нижний тоже в последних играх начал фолить заметно чаще.

Поэтому основной вариант — тотал больше по фолам. Можно брать более агрессивную планку в 29.5, но чуть безопаснее выглядит 28.5 — с небольшим снижением коэффициента, но с более комфортным запасом», — приводит слова Моссаковского «Ставка ТВ».

