«Динамо» — «Рубин»: прогноз Константина Генича на игру 26-го тура РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Динамо» — «Рубин».

Ставка: победа «Динамо» и ТБ 1.5 за 1.85.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
Рубин
Казань
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Битва за седьмую строчку в турнирной таблице ожидает нас в Москве — между «Динамо» и казанским «Рубином». Динамовцы три тура подряд не проигрывают, в каждой игре пропускают. Вот в чём проблема для «Динамо»: конечно, очень много пропущенных мячей. Только один матч «на ноль» был — с «Ростовом». В последних играх пропустили три от «Зенита», три от «Оренбурга», два от «Акрона», ещё один от «Пари НН» в достаточно глупой ситуации. И атака хороша у «Динамо», много динамовцы создают, не всё получается реализовать. Но в обороне, конечно, надо наладить, и ближайшие две домашние игры — это хорошее подспорье для «Динамо», чтобы с отличным настроением и с хорошим ощущением подойти к решающему матчу сезона с «Краснодаром» в Кубке.

В ближайших двух турах динамовцы сыграют дома против «Рубина» и «Сочи». И здесь всё в руках у команды Ролана Гусева. В футбол «Динамо» играет хорошо, и по матчу с «Пари НН» мы это прекрасно видели, создают моменты регулярно. Если не подведёт реализация в игре с «Рубином», пусть тот и самая малопропускающая команда в весеннем отрезке, я думаю, у «Динамо» в этом матче всё должно получиться, должна прийти домашняя победа. Домашние победы для Гусева, когда приходит весь бомонд динамовский, чрезвычайно важны. Настрой, я думаю, у «Динамо» будет хороший.

Поэтому прогноз — «победа «Динамо» и тотал больше 1.5» за 1.85», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментарии
