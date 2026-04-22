«Динамо» — «Рубин»: прогноз Дмитрия Градиленко на игру чемпионата России

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Динамо» — «Рубин».

Ставка: победа «Динамо» с форой (-1) за 1.93.

«Встречаются команды, у которых одинаковое количество очков (по 35). Динамовцы повыше, на седьмом месте, из-за лучшей разницы забитых и пропущенных мячей. И что самое интересное, обе команды и ниже не опустятся, и выше не поднимутся. Но матч точно не будет товарищеским, тренеры не позволят. У «Динамо» ответный матч на Кубок России 7 мая с «Краснодаром», а у «Рубина» новый главный тренер, который пришёл зимой и которому нужно показывать свой уровень, пока есть вопросики.

Семь матчей после зимней паузы, в которых Артига руководил командой, и набрано всего 12 очков. Были и победы над «Краснодаром» в -16, и над «Локо» 3:0, но было поражение от махачкалинского «Динамо» и три ничейных исхода в последних четырёх матчах с командами, располагающимися ниже в турнирной таблице. Кстати, два последних матча «Рубин» проводил дома, но победить не смог — с «Оренбургом» 0:0 и с «Акроном» в прошлом туре 1:1.

Матч первого круга с динамовцами в Казани тоже закончился со счётом 0:0. В том матче чуть более получаса «Рубин» играл в меньшинстве, Нижегородов за семь минут схлопотал две ЖК. В той игре был огонь, шесть ЖК, красная карточка, 30 штрафных ударов, а голевых моментов практически не было. Всё то же самое мы увидим, скорее всего, и в Москве. Только с забитыми голами в ворота гостей.

Да, «Рубин» мало забивает, но и мало пропускает. Но я верю в «Динамо», Тюкавина и Гусева! Я за наших и тренеров, и игроков. Последняя домашняя победа «Динамо» была 5 марта — 5:2 был обыгран «Спартак» на Кубок. Болельщик ждёт! Поэтому возьму здесь победу хозяев с форой (-1). Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».