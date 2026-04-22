«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Владислава Радимова на матч чемпионата России
Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит».
Ставка: ТМ 2.5 за 1.83.
Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
«Матч пойдёт по сценарию прошлого года. Там была ничья 1:1, но «Локомотив» играл очень закрыто. Думаю, что и «Зенит» не будет сильно форсировать игру. А «Локо» будет отходить за линию мяча. Я вижу тотал меньше 2.5.
Второе: тотал угловых меньше 9.5. Потому что игра будет натужная, с контролем мяча и практически без прессинга.
И третья ставка: Александр Соболев не забьёт. Ударный отрезок форварда закончился, и сейчас он не сможет отличиться. Тем более против «Локомотива», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».
