«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.14.

«Болельщики «Локомотива» не совсем довольны тем, как их команда выглядит в последних турах. Бездарная игра с Махачкалой, провальная половина игры с «Оренбургом», которую он перевернул во втором тайме. Того, что «Локомотив» показал в этих двух матчах, может хватить в игре с «Зенитом».

«Зенит» последние две встречи может занести себе в актив. Хороший был первый тайм в игре с «Краснодаром», фрагментами хорошо он смотрелся в матче с махачкалинским «Динамо». Наконец-то «Зенит» стабилизировал состав.

Несмотря на то что матч в Москве, «Зенит» может погасить такого соперника. «Зенит» мотивирован в борьбе за чемпионство, поэтому должен побеждать. Мне кажется, что «Зенит» фаворит в этом матче, мой прогноз – победа «Зенита», — приводит слова Генича «РБ Спорт».