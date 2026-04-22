Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ

«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Константина Генича на встречу РПЛ
Комментарии

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.14.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Окончен
0 : 0
Зенит
Санкт-Петербург

«Болельщики «Локомотива» не совсем довольны тем, как их команда выглядит в последних турах. Бездарная игра с Махачкалой, провальная половина игры с «Оренбургом», которую он перевернул во втором тайме. Того, что «Локомотив» показал в этих двух матчах, может хватить в игре с «Зенитом».

«Зенит» последние две встречи может занести себе в актив. Хороший был первый тайм в игре с «Краснодаром», фрагментами хорошо он смотрелся в матче с махачкалинским «Динамо». Наконец-то «Зенит» стабилизировал состав.

Несмотря на то что матч в Москве, «Зенит» может погасить такого соперника. «Зенит» мотивирован в борьбе за чемпионство, поэтому должен побеждать. Мне кажется, что «Зенит» фаворит в этом матче, мой прогноз – победа «Зенита», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android