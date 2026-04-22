«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Анатолия Катрича на матч чемпионата России в Москве

Медиафутболист Анатолий Катрич дал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.11.

«Локомотив» находится на третьем месте, но его игра напоминает американские горки: победы чередуются с потерями очков, а баланс забитых и пропущенных (8:9 за пять матчей) выявляет системную проблему. Отсутствие серьёзных потерь в составе не компенсирует ограниченную глубину скамейки и зависимость от качества исполнения.

«Зенит» — главный прагматик лиги. Он не проигрывает в основное время семь встреч подряд. Учитывая, что в восьми из десяти последних очных игр в Москве «Локо» не проигрывал, тренд не слишком очевиден, а значит, пора его рушить. Гостям нельзя терять очки в чемпионской гонке», — приводит слова Катрича «Ставка ТВ».