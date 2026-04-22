«Локомотив» — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на встречу 26-го тура РПЛ

«Локомотив» — «Зенит»: ставка Игоря Семшова на встречу 26-го тура РПЛ
Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: обе забьют за 1.76.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
«После того как в прошлом туре «Краснодар» потерял два очка в домашнем матче с «Балтикой», а «Зенит» выиграл в Махачкале, питерцы вернулись на первое место в турнирной таблице. И чтобы в дальнейшем не зависеть от южан, должны постараться не терять очки. Но календарь, к слову, у «Зенита» не такой уж и простой — три матча на выезде, помимо «Локомотив» — ЦСКА и «Ростов», да и дома «Ахмат» и «Сочи» вряд ли легко сдадутся.

Но сейчас у «Зенита» все мысли об игре против железнодорожников. Баланс в последних десяти очных играх на стороне питерцев — четыре победы при двух поражениях. В матче первого круга на своём поле «Зенит» выиграл со счётом 2:0. «Локомотив» бьётся за бронзу и приложит все усилия, чтобы закрепиться на третьем месте. Железнодорожники очень много пропускают — почти в два раза больше, чем «Зенит». Правда, и забивают они больше.

Думаю, что нас ждёт результативный поединок. По крайней мере, практически уверен в ставке «обе забьют». Из 10 последних очных игр в восьми было именно так. Наиболее часто встречающийся счёт — 1:1. Не удивлюсь, если с таким результатом завершится и предстоящий матч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

