Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Романа Павлюченко на матч чемпионата России в Москве

Известный в прошлом футболист Роман Павлюченко дал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: победа «Зенита» за 2.17.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ну, конечно, непросто будет «Зениту» на выезде с «Локомотивом». «Локомотив» дома играет хорошо: команда бежит и борется, плюс тоже за призовые места цепляется, поэтому отступать ей нельзя. Если москвичи поймают кураж, то петербуржцам точно будет тяжело. Но при этом надо понимать, что «Зенит» сейчас на первом месте, у клуба своя мотивация: они долго шли к этому и дождались осечки конкурентов, поэтому сейчас важно просто не отпускать ситуацию.

Если смотреть по составу, качеству футболистов и опыту, то «Зенит», конечно, выглядит сильнее. Но такие матчи простыми не бывают, тем более выезд. Я думаю, «Зенит» будет играть аккуратно, на результат, без лишнего риска. Всё-таки концовка сезона, на кону чемпионство, и каждая ошибка может стоить очень дорого. Плюс у команды есть опыт таких игр, когда нужно терпеть и играть строго по счёту.

Поэтому я думаю, что игра будет тяжёлая и без большого количества голов. Скорее всего, «Зенит» забьёт свой мяч и дальше постарается сыграть надёжно в обороне. «Локомотиву» будет сложно вскрывать такую защиту, особенно если гости закроются. Поэтому мой прогноз — «Зенит» выиграет, но с минимальным счётом, что-то вроде 1:0», — приводит слова Павлюченко «Ставка ТВ».

