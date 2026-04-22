«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Семёна Зигаева на игру 26-го тура чемпионата России

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит».

«Локомотив» после двух неудачных матчей отправился в Оренбург на игру с командой, которая борется за выживание. Именно этот момент заставил коллектив Ильдара Ахметзянова с первых минут пойти в атаку. Первый тайм остался за хозяевами, которые чаще атаковали, и казалось, что их гол — вопрос времени. Но до перерыва никому так отличиться и не удалось, а после уже «Локомотив» заиграл мощнее. Второй тайм москвичи провели с колоссальным преимуществом, а следствием стал гол Алексея Батракова, который и остался единственным в матче.

«Зенит» после неудачной игры дома с «Краснодаром», в которой упустил шанс выйти на первое место, отправился в гости к махачкалинскому «Динамо». Команды не так давно играли между собой, но та встреча была в Санкт-Петербурге и в рамках Кубка России, а единственный гол «Зенит» забил с весьма спорного пенальти. На сей раз игра была в Каспийске и в рамках РПЛ, где обе команды решают свои абсолютно разные задачи. И в этот раз был пенальти в ворота команды Евсеева, но на сей раз Соболев пробил плохо, но спустя несколько минут прострел юного Кондакова привел к автоголу Глушкова, а «Зенит» одержал минимальную победу и возглавил таблицу по итогам 25-го тура.

«Краснодар» в своём матче потерял очки, и теперь петербуржцы сами могут быть кузнецами своего счастья. Впереди ещё пять туров, и ближайший матч не из простых. «Локомотив» идёт третьим и является главным претендентом на бронзу, да и у «Зенита» в последние годы нередко отбирал очки. Матч, в котором победа нужна и тем, и другим, нередко получается скучным и скудным на моменты, но хочется верить, что это иной случай», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».