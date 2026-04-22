«Локомотив» — «Зенит»: прогноз Александра Мостового на матч чемпионата России

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Локомотив» — «Зенит».

Ставка: ничья или победа «Зенита» в один мяч за 1.83.

Мир Российская Премьер-лига . 26-й тур
22 апреля 2026, среда. 19:45 МСК
Локомотив М
Москва
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Интересно, что в нашем чемпионате сохраняется то, о чём я говорил много раз — интрига до последних туров, а может быть, и до самого конца. Мы это сейчас и видим: стоит одной команде оступиться — сразу другие подтягиваются. В одном туре все теряют очки, в следующем кто-то выигрывает — и ситуация снова меняется. Вот «Краснодар» оступился с «Балтикой» и уже потерял первое место, которое занимает теперь «Зенит». А впереди ещё сложные матчи, тот же выезд к «Спартаку», и это тоже может многое изменить, потому что такие игры напрямую влияют на расклад в таблице.

Поэтому сейчас главная интрига — это борьба за чемпионство между «Зенитом» и «Краснодаром». В таких условиях обе команды ждут потерь очков друг от друга. Это нормальная история на финише сезона, когда каждый результат влияет на расклад и на психологическое состояние команд, потому что давление сейчас максимальное.

Думаю, что в матче «Локомотива» против «Зенита» возможен любой сценарий. «Зенит» сейчас выигрывает, но делает это тяжело, как было, например, в Махачкале. Поэтому допускаю либо ничью 1:1 или 2:2, либо победу «Зенита» в один мяч, где-то 2:1. Здесь всё решат детали и реализация моментов, потому что ошибки сейчас стоят слишком дорого», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».

Матч недели в РПЛ «Локомотив» — «Зенит»: всё-таки второй перенос юбилея?
