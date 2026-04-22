«Барселона» — «Сельта»: ставка Игоря Семшова на матч Ла Лиги

«Барселона» — «Сельта»: ставка Игоря Семшова на матч Ла Лиги
Комментарии

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Барселона» — «Сельта».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 3.40.

Испания — Примера . 33-й тур
22 апреля 2026, среда. 22:30 МСК
Барселона
«Барселона» имеет в Ла Лиге семиматчевую победную серию и уверенно идёт к своему очередному чемпионству. Главный соперник каталонцев, «Реал», сыграв на матч больше, отстаёт на шесть очков. Во вторник «Реал» дома взял три очка в игре против «Алавеса».

«Сельта» занимает шестое место в таблице и находится в еврокубковой зоне, опережая на два очка «Реал Сосьедад» и на три «Хетафе» и «Атлетик» из Бильбао. Полагаю, что в предстоящей игре футболисты «Сельты» вряд ли рассчитывают на то, чтобы из Барселоны увезти очки. Конечно, они приложат все силы, но думаю, что «Барселона» победит, причём в результативном матче. Почему? Потому как весьма занимательная статистика личных встреч.

Из десяти последних очных матчей в девяти обе команды забивали и при этом пробивали тотал 2.5 гола. В двух последних играх на поле «Барселоны» команды на двоих забили 12 голов. В сентябре 2023 года «Барселона» выиграла 3:2, а в апреле 2025 — 4:3», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

