Дмитрий Сергеев: с законом о самоограничении в текущем виде нас ждёт не кризис, а шатдаун

Экс-управляющий партнёр Pari Дмитрий Сергеев во время презентации годового исследования букмекерского бизнеса «Рейтинга Букмекеров» высказал опасения относительно развития букмекерского рынка в России.

«90% всех игроков таскают деньги между аккаунтом и деньгами в банке. Если ничего не поменяется и рынок никак не отреагирует на предстоящие изменения, то нас ждёт не кризис, нас ждёт шатдаун. Мы, скорее всего, все потухнем. Работать с тем, что клиент постоянно выводит деньги со счёта, платить за это сумасшедшие комиссии – убивает в минус деятельность букмекерских компаний», – заявил Сергеев.

Закон о самоограничении должен вступить в силу 1 сентября.