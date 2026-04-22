Дмитрий Сергеев: с законом о самоограничении в текущем виде нас ждёт не кризис, а шатдаун
Поделиться
Экс-управляющий партнёр Pari Дмитрий Сергеев во время презентации годового исследования букмекерского бизнеса «Рейтинга Букмекеров» высказал опасения относительно развития букмекерского рынка в России.
«90% всех игроков таскают деньги между аккаунтом и деньгами в банке. Если ничего не поменяется и рынок никак не отреагирует на предстоящие изменения, то нас ждёт не кризис, нас ждёт шатдаун. Мы, скорее всего, все потухнем. Работать с тем, что клиент постоянно выводит деньги со счёта, платить за это сумасшедшие комиссии – убивает в минус деятельность букмекерских компаний», – заявил Сергеев.
Закон о самоограничении должен вступить в силу 1 сентября.
Комментарии
- 22 апреля 2026
-
18:00
-
17:00
-
16:45
-
16:15
-
16:00
-
15:30
-
15:15
-
15:00
-
14:45
-
14:30
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
-
08:44
-
07:57
-
06:56
- 21 апреля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00
-
12:00
-
11:00
-
10:00
- 20 апреля 2026
-
19:00
-
18:00
-
17:00
-
16:00
-
15:00
-
14:00
-
13:00