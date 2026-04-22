Эксперт: легализация онлайн-казино в России стала бы глотком свежего воздуха

Экс-директор по маркетингу BetBoom Пётр Кипа во время презентации годового исследования букмекерского рынка «Рейтинга Букмекеров» высказал мнение относительно легализации онлайн-казино в России.

«Казино стало бы глотком свежего воздуха. Дать людям, бизнесам получить спокойно «лицуху». Такую же по стоимости или пусть даже в два раза дороже. Они спокойно интегрируют свои слитки. Это целый сегмент нового бизнеса для России. Появятся гейминг-провайдеры, которые будут здесь работать. Мы знаем, что они у нас есть: с корнями из СНГ живут в Грузии, Армении, Латвии, Литве», – заявил Кипа во время трансляции.

Ранее Минфин выступил с предложением о легализации онлайн-казино в России.