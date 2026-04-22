Исследование: 60% — доля нелегального сегмента на российском рынке игорного бизнеса

598,3 млрд рублей — доля нелегального сегмента в российском игорном бизнесе. Об этом говорится в ежегодном исследовании «Рейтинга Букмекеров».

Суммарный валовый игровой доход (GGR — разница между внесёнными депозитами и выплаченными выигрышами) российского игорного бизнеса в 2025 году составил 1 трлн рублей. За год эта цифра выросла на 12,6%. Примерно 59,8% приходится на нелегальный сегмент, 41,2% — доля легального сектора.

Если же рассматривать структуру нелегального сегмента, то из 598,3 млрд рублей примерно 418,8 млрд приходится на онлайн-казино и 179,5 млрд – на сегмент нелегальных букмекеров.