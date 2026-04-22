13 млн россиян сделали хотя бы одну ставку в 2025 году

В 2025 году 13 млн россиян сделали хотя бы одну ставку, говорится в ежегодном исследовании «Рейтинга Букмекеров». Эта цифра практически не изменилась в сравнении с 2024 годом, прирост составил всего 0,3%.

А вот число активных игроков, которые делают хотя бы одну ставку в неделю, выросло на 9,4% — 6,9 млн человек. При этом количество новых клиентов резко сократилось на 34,6% — 1,7 млн человек.

Незначительно увеличился размер средней ставки российского игрока. Если в 2024 году он составлял 1750 рублей, то в 2025 году этот показатель вырос на 140 рублей — до 1890.

Снизился процент игроков, которые делают ставки ради разового заработка — с 30,4% до 28,7%. Но большая часть россиян считает ставки развлечением — их доля 47,9% (год назад было 53,1%). А вот выросло число игроков, рассматривающих беттинг как постоянный дополнительный доход — с 15,3% до 19,1%.