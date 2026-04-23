Названы шансы «Спартака» победить «Краснодар» в матче РПЛ

23 апреля состоится матч 26-го тура РПЛ «Спартак» — «Краснодар». Игра пройдёт на стадионе «Лукойл Арена» в Москве. Стартовый свисток запланирован на 19:45 мск.

Букмекеры не видят фаворита. Сделать ставку на победу «Спартака» предлагается с коэффициентом 2.58. Победа «Краснодара» оценивается коэффициентом 2.64. Ничейный исход можно найти в линии за 3.83.

При этом аналитики не уверены в высокой результативности. Тотал меньше 2.5 мяча доступен в букмекерских конторах с коэффициентом 1.94, а тотал больше 2.5 мяча — с коэффициентом 1.92.

Если забьют обе команды, сыграет коэффициент 1.73. Гол в каждом тайме идёт за 1.80.