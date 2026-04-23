«Спартак» — «Краснодар»: прогноз на матч 23 апреля

Прогноз автора «Чемпионата» Алексея Серякова на матч РПЛ «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: тотал больше 1 гола в первом тайме за 1.85.

Реальная игра обещает получиться бодрой и нервной. Нужно учитывать, что с выездными матчами у «Краснодара» по весне так себе. Очень натужные победы в Сочи и Грозном, оба раза на первый план выходили судьи. А также ничья в Санкт-Петербурге, где долгое время «Зенит» смотрелся на голову выше. Грубо говоря, отскочили.

«Спартак» дома вроде бы результативен и продуктивен, однако предыдущий визит «Краснодара» обернулся чувствительными 0:3. Интереснее другой тренд: обычно первого гола долго ждать не приходится. В 12 предыдущих очных встречах к перерыву счёт был открыт, зачастую одним мячом соперники не ограничивались. А ведь на тотал больше 1 гола в первом тайме дают приятный коэффициент 1.85. Берём.