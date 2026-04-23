«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.75.

«Это уже почти классика российского футбола.

«Спартак» одна из лучших команд весны – это надо признать. Карседо пробует, делает перестановки, тасует игроков. У «Спартака» отсутствует основной центральный защитник Ву, но у «Краснодара» потерь намного больше. Потеря Дугласа Аугусто – это просто катастрофа, Виктор Са до конца сезона не сыграет, а Черников пока ещё не в тех кондициях, которые у него были осенью.

Жду очень плотный, тяжёлый, насыщенный событиями и борьбой матч. Мне кажется, «Спартак» небольшой фаворит – он играет дома, будет хорошая явка на эту игру. Хороший вариант на эту встречу – поверить, что будут голы. Мой прогноз – обе забьют», — приводит слова Генича «РБ Спорт».