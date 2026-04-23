«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Владислава Радимова на игру РПЛ

Известный футболист и тренер Владислав Радимов дал прогноз на центральный матч 26-го тура чемпионата России «Спартак» — «Краснодар». Матч пройдёт в Москве и начнётся в 19:45 мск.

Ставка: победа «Спартака» за 2.30.

«Я думаю, будет чистая победа «Спартака». На своём поле красно-белые обыграют «Краснодар» с его короткой скамейкой.

И второе: обе забьют в первом тайме. Команды начнут без раскачки и сразу пойдут вперёд. «Спартаку» играется комфортно, а «Краснодару» нужно выигрывать. Поэтому первую половину начнут с взаимных атак, и голы будут и в те, и в другие ворота», — приводит слова Радимова «РБ Спорт».