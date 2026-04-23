«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Игоря Семшова на игру чемпионата России

Известный футболист и тренер Игорь Семшов дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: обе забьют за 1.67.

«В среду «Зенит» сыграл вничью с «Локомотивом» в Москве и подарил шанс «Краснодару» вернуться на первое место в турнирной таблице. Но для этого южанам необходимо побеждать в Москве «Спартак». Задача, сами понимаете, не из простых. Тем более в последних восьми турах красно-белые проиграли лишь однажды. В свою очередь, если победит «Спартак», москвичи обойдут в таблице «Балтику» и вплотную приблизятся к «Локомотиву», у которого на данный момент на четыре очка и на один сыгранный матч больше.

В двух последних турах «Краснодар» набрал всего два очка из шести возможных, сыграв вничью с «Зенитом» и «Балтикой». Спартаковцы дома проиграли в последний раз в июле прошлого года. С тех пор на своём поле красно-белые либо побеждают, либо, в крайнем случае, играют вничью.

В первом круге «Краснодар» победил на своём поле 2:1. Сейчас повторить тот успех вряд ли удастся. В предстоящем матче сложно кому-то отдать преимущество. В таких случаях говорят — игра на три результата. Я бы рискнул поставить на тотал. Считаю, что обе забьют», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».