«Спартак» — «Краснодар»: прогноз Романа Гутцайта на матч РПЛ 23 апреля

Комментатор Роман Гутцайт дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

Ставка: ТБ 2.5 за 1.89.

«Совсем немного осталось до конца сезона, борьба за чемпионство выходит на свой пик. В выходные «Спартак» и «Краснодар» провели свои матчи с разным эмоциональным фоном. «Спартак» уверенно обыграл «Ахмат», показав очень яркий атакующий футбол — комбинации, движение и красивые голы, особенно можно отметить мяч Жедсона [Фернандеша] и эффектный гол пяткой от Маркиньоса. Команда выглядела целостно и очень уверенно впереди, что важно перед игрой с прямым конкурентом.

«Краснодар», в свою очередь, провёл тяжёлый матч с «Балтикой». Игра получилась энергозатратной, эмоциональной, по ходу встречи «Краснодар» дважды уступал в счёте. Лишь на последних минутах удалось спастись — итоговые 2:2. Эта осечка позволила «Зениту», одержавшему победу на выезде над махачкалинским «Динамо», выйти на первое место. Теперь «Краснодар» оказывается в ситуации, где нужно срочно набирать очки в сложнейшем выездном матче.

«Спартак» подходит к игре в отличном настроении и в комфортных условиях — снова домашний матч, короткий переезд не требуется, игровая форма на уровне. «Краснодару» же придётся восстанавливаться после тяжёлой встречи и искать баланс между надёжностью и необходимостью играть на результат. С учётом формы обеих команд и их атакующего потенциала логично ожидать результативную встречу. Поэтому три мяча в таком матче выглядят вполне реальным сценарием», — приводит слова Гутцайта «Ставка ТВ».