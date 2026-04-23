«Спартак» — «Краснодар»: ставка Александра Мостового на матч чемпионата России в Москве

Известный в прошлом футболист Александр Мостовой дал прогноз на матч «Спартак» — «Краснодар».

«Все, кроме Александра Мостового, говорили, что «Спартак» где-то там вне борьбы и серьёзных раскладов. А сейчас, пожалуйста — уже четвёртое место, и команда реально включилась в гонку за тройку. И теперь матч с «Краснодаром» становится ключевым, потому что он напрямую влияет на чемпионскую интригу. «Краснодар» это прекрасно понимает, потому что именно в таких играх либо делаешь шаг вперёд, либо сам себе всё усложняешь, поэтому настрой у них будет максимальный, без права на ошибку, с полной концентрацией на результате и на каждом эпизоде.

Думаю, матч получится очень нервным и напряжённым. Будут и моменты, и голы, и жёсткая борьба, и стыки, и давление, и эмоции. Не исключаю, что пойдут карточки, возможно, даже удаления, потому что сейчас уже финишная прямая и у всех нервы на пределе. Особенно у «Краснодара», потому что им необходим результат, а «Спартак» может играть более свободно, за счёт чего будет опасен в переходах и в быстрых атаках.

Поэтому здесь возможно всё. В таких матчах решают детали, характер и реализация моментов, особенно в концовке, когда цена ошибки максимальная. Игра может получиться открытой, с шансами у обеих команд. Рискну поставить либо на 2:1 в пользу «Спартака» либо на ничью — 1:1 или 2:2», — приводит слова Мостового «Ставка ТВ».