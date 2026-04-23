«Акрон» — «Динамо» Махачкала: прогноз Дмитрия Градиленко на матч РПЛ в Самаре

Известный в прошлом футболист Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ТБ 4.5 ЖК за 2.30.

«У команд по 23 очка, и это 11-е и 13-е места в таблице перед туром. Остаётся пять матчей, и эта игра для обеих команд сверхважная, в которой нужно набирать очки. «Акрон» после зимней паузы провёл семь матчей, набрав лишь два очка. Последняя победа одержана в конце ноября прошлого года. На домашнем стадионе был обыгран «Сочи». Команда очень много пропускает и занимает предпоследнее место в таблице по этому показателю. А забивает практически в каждом матче. В последних семи матчах 2026 года лишь однажды не отличились на выезде, проиграв «Оренбургу» 0:2.

Гости же являются худшей командой РПЛ по набранным очкам и забитым мячам в гостях. Всего четыре очка и четыре забитых гола в 12 матчах. Учитывая сверхважный матч для обеих команд, есть предчувствие, что красивого футбола мы не увидим. Будет драка за очки. Поэтому первый вариант для прогноза — это тотал ЖК больше 4.5. В своей истории клубы провели между собой семь игр, и лишь дважды сыграл прогноз меньше 4.5 ЖК.

А если брать результат на табло, то «Акрон» — фаворит. У них четыре победы и три ничьи дома. Махачкала не выиграла ни разу на выезде! И в этот раз победить не получится. Второй вариант — это точный счёт 1:1. Как сказал выше, команды трижды сыграли вничью, и каждый раз счёт был 1:1. Я же остановлюсь на варианте с жёлтыми карточками, которых в этом матче будет минимум пять! Но выбор за вами, удачи», — приводит слова Градиленко «Ставка ТВ».