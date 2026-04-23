«Ахмат» — «Балтика»: прогноз Семёна Зигаева на игру РПЛ в Грозном

Комментатор Семён Зигаев дал прогноз на матч «Ахмат» — «Балтика».

Ставка: ТБ 2.5 за 2.31.

«Ахмат» в прошлом туре играл в Москве со «Спартаком», в столицу команда Станислава Черчесова приехала с одной победой в пяти последних матчах. На сей раз начало встречи осталось за грозненцами, они имели пару неплохих моментов, но дальше в дело включились уже спартаковцы. Красно-белые трижды поразили ворота Вадима Ульянова, словно соревнуясь между собой, какой гол лучше. Ещё до перерыва «Ахмат» усилиями Самородова один мяч отыграл. Во втором тайме доминировали хозяева и даже забивали, но голы отменяли из-за нарушений правил, а сама встреча закончилась поражением «Ахмата» (1:3).

«Балтика» в минувшие выходные ездила в Краснодар на матч с лидером, а до этого калининградцы дважды подряд сыграли с одинаковым счётом 2:2. Эти результаты немного отодвинули команду Андрея Талалаева от тройки, но шанс на бронзовые медали всё ещё неплохой. Первый тайм в Краснодаре получился равным, всё катилось к 0:0 к перерыву, но за пару минут до него Мингиян Бевеев роскошным ударом открыл счёт. Второй тайм сложился уже иначе, хозяева, знавшие о победе «Зенита», не хотели терять очки и пропускать вперёд петербуржцев. «Краснодар» на 59-й минуте счёт сравнял, но «Балтика» практически сразу вновь вышла вперёд. В компенсированное время Жубал установил окончательный счёт — 2:2.

Третья подряд ничья с одинаковым счётом отбросила «Балтику» на пятую строчку, а до «Локомотива», идущего на третьем месте, три очка. «Ахмат» же застрял в середине турнирной таблицы и, по сути, серьёзных задач на концовку сезона не имеет. И всё же команда Станислава Черчесова играет дома, а перед своей публикой играть спустя рукава негоже. Но и балтийцы — не подарок. Возможность бронзы никто для них не отменял. Поэтому жду здесь минимум три забитых мяча на двоих», — приводит слова Зигаева «Ставка ТВ».