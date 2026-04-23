«Акрон» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России

Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч «Акрон» — «Динамо» Махачкала.

Ставка: ничья за 3.10.

«Ещё одна лобовая игра нас ждёт в этом туре в середине недели — «Акрон» сыграет с махачкалинским «Динамо». По 23 очка у обеих команд. «Акрон» уже по дополнительным показателям, насколько понимаю, в зоне стыков, команда весной вообще ни одного матча не выиграла. И я говорил, что это одна из самых нефартовых, невезучих команд, много пропущенных мячей в концовках. Ну, где-то вот «Акрону», надо сказать, повезло во встрече с «Рубином». Атака тольяттинцев совсем беспомощной выглядела — один удар по воротам. И если бы не оборона, Гудиев и некоторые решения арбитра, «Акрон» вполне мог этот матч проиграть.

Сейчас игра с Махачкалой, командой неуступчивой, очень вязкой. И даже несмотря на то, что декларирует Вадим Евсеев (постоянно атакующий футбол), никакого атакующего футбола у «Динамо» нет. Зато есть хорошо сбалансированная игра с быстрым переходом в атаку. Это точно есть. Но сказать, что Махачкала играет прямо в остроатакующий футбол, разумеется, нельзя. Здесь самое важное для команд — не проиграть, потому что это прямой стык. В случае победы отрываешься от конкурента на три очка, ещё и будешь преимущество иметь по личным встречам.

Думаю, основной акцент, конечно, будет сделан на оборону. Если оборона Махачкалы справится с Дзюбой, вообще не понимаю, как «Акрон» будет забивать. У команды из Махачкалы атака выглядит, как кажется, более разнообразной, чем у тольяттинцев. Но здесь отдавать предпочтение никому не буду. Скорее всего, будет «низовая» игра, но попробую взять лобовую ничью за коэффициент 3.1. Эта ничья ровным счётом не даст ни тем, ни другим какого-то буста, но вряд ли кто-то в этом матче выиграет. Кто-то может проиграть, конечно, но мне кажется, сыграют вничью», — приводит слова Генича «РБ Спорт».